За продажу своей земли, против продажи государственной и "нет" иностранцам - мнение украинцев

Савик Шустер задал зрителям в студии три вопроса относительно открытия рынка земли. Аудитория, репрезентативно представляющая всю Украину, оказалась единодушна в своем вердикте. 85% и 71% высказались против продажи государственной сельскохозяйственной земли и против продажи земли иностранцам. Однако, когда речь зашла о паях, уже находящихся в частной собственности, мнение оказалась противоположным - 72% поддержали право полного распоряжения этим своим имуществом.



"У нас демократия и должно быть так, как люди считают. Более того, я думаю, что может быть так, что различные громады считают по-разному", - прокомментировал голосование по иностранцам министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в прямом эфире "Свободы Слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".



Напомним, ко второму чтению, в законопроект, отменяющий запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения, намерены внести поправки, чтобы вопрос продажи земли иностранцам был вынесен на референдум.



