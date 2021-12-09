Продажа Косарского спиртзавода срывается из-за несогласованности в действиях госорганов, - Божко

По словам Божко, на сегодня договор купли-продажи объекта еще не подписан, расчет не произведен, а следовательно, процесс приватизации госпредприятия считать официально завершенным нельзя. Клиент, которого консультировала Национальная электронная биржа (НЭБ), и который в итоге стал победителем аукциона, сегодня теряет время и, соответственно, средства.

"В результате того, что за объект сражалось восемь участников, цена лота выросла с 49 млн грн без НДС до 162 млн грн без НДС или 194,4 млн грн з НДС. И это на сегодня рекордная цена продажи спиртзавода за весь период приватизации ДП "Укрспирт" (предыдущий максимум цены составил – 108 млн грн. без НДС). Более того, сопровождая клиента в процессе аукциона, мы видели, что он выигрывал на пределе своего экономического интереса к этому объекту и цена, которая сформировалась в результате торгов, - значительно выше выгодной цены приобретения подобного актива", - написала представитель НЭБ.

Божко отметила, что построить новый и современный спиртзавод можно за 4-5 млн долларов, а значит продажа Косарского МДП является выгодной для государства. И эта сделка могла бы стать еще одним кейсом в копилку примеров успешной приватизации.

Но по факту выяснилось, что на предприятии храниться спирт, который арестован с 2012-го года, и занимает 50% емкостей для хранения производимой продукции. Его перемещение на другой склад до сих пор не осуществлено и это обстоятельство в перспективе не позволит выйти на максимальную мощность, и компенсировать покупателю существенные инвестрасходы по покупке и модернизации завода. Поскольку возникнет ситуация, когда произведенную МДП продукцию попросту негде будет хранить.

"Мы в официальной и неофициальной плоскости эскалировали проблему всем должностным лицам ФГИ, ДП "Прозоро.Продажи", ДП "Укрспирт", которые в интересах бюджета бесспорно должны быть заинтересованы в решении данной проблемы. Но, к глубокому сожалению, путей выхода из данного коллапса пока не найдено. ДП "Укрспирт", говорит о том, что им некуда вывезти этот спирт, Фонд не может вносить изменения в типовой Договор и внести обязательство по вывозу спирта", - отметила Евгения Божко.

В итоге получилась абсурдная ситуация, отметила управляющий партнер НЭБ, когда продажа самого дорогого спиртзавода "подвисла" на неопределенное время. Покупатель не может вступить в права и начать производство, а государство не может получить деньги от приватизации в бюджет, и снять с себя обязательства по содержанию предприятия.

При том, как считает Божко, решение лежит на поверхности - вывоз 300 тыс. литров спирта ради наполнения бюджета на 200 млн.

"Мы выражаем надежду, что к вопросу подключаться все государственные структуры, участники процесса приватизации и решение по месту вывоза арестованного спирта будет найдено в самое ближайшее время. Так, нами был направлен запрос на рассмотрение Главам комитета ВРУ по вопросам экономического развития и Подкомитета по вопросам регулирования публичных закупок и эффективного управления государственным и коммунальным имуществом. И, мы верим, что это позволит решить для добросовестного победителя прозрачного аукциона данную проблему, к которой он совсем не имеет отношения", - резюмировала управляющий партнер Национальной электронной биржи Евгения Божко.