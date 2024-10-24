На продаж виставили рідкісний Volkswagen з рекордно низькою витратою палива

Унікальна модель 2015 року випуску з моменту збирання знаходилася в руках єдиного власника, який проїхав за кермом автомобіля менше 20 тисяч кілометрів. Розлучитися з незвичайним транспортним засобом господар готовий за 69 950 фунтів стерлінгів.

Volkswagen XL1 представили у 2013 році в рамках Женевського автосалону. Модель була втіленням найсучасніших технологій, орієнтованих на створення автомобіля, здатного проїхати на одному літрі палива сто кілометрів. Після кількох прототипів німецькі інженери представили фінальний варіант довжиною близько 3900 міліметрів, який одержав аеродинамічний кузов з армованого вуглеволокном пластику із закритими задніми колесами. При масі 795 кілограмів коефіцієнт лобового опору становив всього 0,189.

XL1 отримав послідовно-гібридну силову установку, до якої увійшли 800-кубовий дизельний двигун потужністю 48 кінських сил та 27-сильний електромотор. Агрегати доповнили роботизованою трансмісією DSG. Запас ходу моделі на електротязі становив близько 50 кілометрів. У гібридному режимі середня витрата склала 0,9 літра на 100 км.

За два роки виробництва фахівці Volkswagen випустили лише 250 XL1, з яких у вільний продаж надійшли 200 машин. Вартість моделі на той момент складала 111 000 євро. Судячи з фотографій, представлений екземпляр зберігся у чудовому стані.