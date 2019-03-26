От продаж на рынке до лидирующей оптовой интернет-площадки обуви. Портал проекта ExpoShoes Online Украина

Сегодня трудно найти производителя обуви, который бы не слышал о проекте «ExpoShoes Online Украина». Это профильная онлайн выставка, которая стала достойной альтернативой оффлайн мероприятиям, а также интерактивный инструмент для участников обувного бизнеса. Он позволяет не только безопасно вести деловые отношения, но и увеличивать эффективность работы, благодаря встроенным аналитическим системам.

Проект нацелен на популяризацию и продвижение украинского производителя не только на внутренний, но и на внешние рынки. Мы пообщались с основателем и разработчиком портала, человеком, который стоит «у руля» – Сергеем Гераскиным. В свое время, столкнувшись с трудностями в ведении обувного бизнеса, не хватало профильного решения, которое помогло бы избежать многих ошибок. Сегодня, проект выставки обуви Экспошуз Онлайн Украина выступает именно в этой роли. А накопленный 19-ти летний опыт – это большой интеллектуальный капитал, без которого нельзя обойтись и разработать ни один проект.

Опыт оптовых продаж, розничная торговля и первый магазин

В зимний сезон конца 1999-го года началась реализация женской обуви оптом от производителя. Это послужило стартом предпринимательского дела, которому предшествовало знакомство с одним из владельцев обувного цеха. Как выяснилось, работа с оптом – дело тонкое и реалии того времени не вызывали восторга относительно качества товара. Яркий пример, история с украинской подделкой турецкой подошвы «Clio», популярной на то время. Оптовые покупатели, которым продавали продукцию на поддельной подошве, отказывались от последующих закупок по причине массовых возвратов. Это поставило точку на опте и заставило переквалифицироваться на розничную продажу. В процессе появилась небольшая торговая точка обуви, но суровые базарные условия и примерка «на картонке» в -20° и +35° за 5 лет достигла своего апогея.

2005-й подкинул шанс открыть свой обувной магазин «EXPO». Так родилось имя «ExpoShoes» (Expo - выставка, Shoes - обувь), был куплен домен «exposhoes.com.ua», в последствии чего был разработан свой первый розничный интернет-магазин обуви. Ассортимент преобразился, когда нашелся поставщик высококачественной турецкой обуви «Marco Pini» (к слову, он уже почти 20 долгих лет держит свою марку и находится в ТЦ «Городок», город Киев). Спустя короткое время, благодаря сотрудничеству с этой маркой, магазин уже вошел в ТОП-10 любимых клиентами в своем городе. Даже кризис 2008 года и резкий скачок курса валют не остановили развитие. Но необходимо было выходить на новые рынки сбыта и повышать свою эффективность – работа в интернете становилась наиболее приоритетной.

Обувной рынок требовал кардинально новых решений

В конце 2008-го года возникла идея относительно создания еще одного сайта – международного выставочного онлайн портала с функциями социальной сети. Уже в 2010-м году проект был реализован, были заключены первые договора о сотрудничестве с международными выставочными компаниями Минска, Москвы, а также одной из крупнейших в Гонконге (члена ассоциации UFI), мы стали её медиа партнерами, наравне с Alibaba. На портале начали регистрироваться представители бизнеса из разных стран и континентов. Цель заключалась в том, чтобы вывести украинского производителя на внешние рынки и познакомить международных партнеров с продукцией «Made in UA». Но продолжение развития ресурса требовало колоссальных инвестиций, что привело к временной остановке работы портала. Необходимо было создать более простой и локальный проект, который бы не требовал таких затрат и учел приобретенный опыт.

Оптовая выставка обуви онлайн, как современная идея ведения бизнеса

И вот настал момент истины для идеи по реализации выставки обуви онлайн для производителей, которая вынашивалась с начала 2005 года. В 2011-м году интернет-магазин был полностью переделан, а стартовым капиталом стала выручка от продажи всей продукции своего магазина. Весь товар был выставлен на сайте с ценой в 2 раза ниже закупочной. На вырученные деньги торговая точка трансформировалась в офис, куда начали приезжать производители обуви, сумок и аксессуаров со всей Украины, которым необходима была не только консультация, но и популяризация в интернете. Размещаясь на сайте, они стали более узнаваемы и получили первые оптовые заказы онлайн. Многие украинские производители обрели удачный старт, а в дальнейшем стремительное развитие своего бренда на рынке Украины. Недавно были подведены итоги 2018 года по количеству заказов на сайте и хочется обозначить следующий ТОП-10 :) украинских торговых марок:

Pella - г. Каменское (ранее Днепродзержинск),

Pride - г. Харьков,

Denika - г. Харьков,

Cats - г. Киев,

МиГиКо - г. Днепр,

Topas - г. Днепр,

Gloria - г. Днепр,

Sofistails - г. Днепр,

Wright - г. Харьков,

Cardellino - г. Днепр,

а также имеются другие фабрики обуви, которые тоже заявили о себе высоким качеством продукции и надежной работой, попав в ТОП-20.

Ситуация сегодня и преимущества проекта

На сегодняшний день, на портале находится более 70-ти производителей из разных областей Украины. За время существования проекта проведено (по открытой статистике) заказов на сумму более 120 млн. гривен, учитывая среднегодовую стоимость продукции на момент заказа. Политика ExpoShoes Online Украина предусматривает борьбу с некачественным контентом (фото, описание) – это, как показал опыт, значительно увеличивает показатель продаж. Вносятся значительные усилия в улучшение мобильной версии сайта, планируется перевод на украинский язык и многое другое. На самом деле, удалось оптимизировать много бизнес процессов и значительно усовершенствовать безопасность работы на сайте.

Мы заботимся о конфиденциальности “чувствительных данных” наших клиентов. Все заказы проходят автоматизированную систему контроля и распределяются на каждого производителя отдельно, каждый из которых видит свою полную информацию. Дополнительно модерируется фабрикой и/или администратором, где указываются ориентировочные сроки изготовления и стандартные пожелания заказчика.

Важно отметить, что весь товар и его параметры на сайте размещает исключительно производитель (без посредников), продукция отпускается со склада предприятий, цены всегда фабричные и актуальные на 100%, это закреплено правилами сайта. Расчеты проводятся напрямую, что исключает наличие посредников, оставляя одного предпринимателя, который вкладывает средства в развитие своего бизнеса.

Периодически приходится прибегать к более жестким методам ведения работы, дабы обеспечить соблюдение принципов предпринимательской морали и избежать обмана. Основное правило выставки, в целях минимизации факторов риска – проведение всех заказов пользователем, с их фиксацией на сайте. Вопросы, которые возникают в процессе работы, решаются в полном объеме. Некоторые наши партнеры как оптовики, так и фабрики, представляют себя и ведут бизнес на площадке уже более 7 лет, что еще раз показывает уровень доверия к ресурсу.

Посетить выставку обуви онлайн: https://exposhoes.com.ua