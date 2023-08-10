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Продавців пального в Україні зобов'яжуть створити мінімальні запаси

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Україна, Четвер 10 серпня 2023 12:45
Продавців пального в Україні зобов'яжуть створити мінімальні запаси Фото: запаси нафтопродуктів в Україні будуть створені на мінімальному рівні (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада ухвалила в першому читанні проект закону про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів. Документ в першому читанні підтримали 285 депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Желязняка в Telegram.

Водночас, хто саме повинен створювати запаси та про які обсяги йдеться, з тексту законопроекту незрозуміло.

Проектом 9024-д передбачається запровадити мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів, які призначено для тимчасового задоволення внутрішнього попиту населення та суб’єктів господарювання у разі виникнення кризової ситуації на ринку нафти та нафтопродуктів.

При цьому, "суб’єкти ринку, які здійснюють введення в обіг нафти та/або нафтопродуктів на ринку України, крім здійснення операцій для безперебійного та ефективного функціонування системи магістральних нафтопроводів та нафтопродуктопроводів України, зобов’язані створювати та зберігати обсяги нафти та нафтопродуктів, які становлять мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів та належать на праві власності операторам або суб’єктам ринку".

Автори законопроекту на чолі з Андрієм Герусом (фракція "Слуга народу") посилаються на Директиву 2009/119/ЄС, за якою обсяг мінімальних запасів повинен відповідати, щонайменше, 90 дням середньодобового чистого імпорту або 61 дню середньодобового внутрішнього споживання, в залежності від того, яка з двох величин більша.

Однак Головне науково-експертне управління Верховної ради у своєму висновку зазначає, що з огляду на зміст приписів проекту, неможливо однозначно встановити, про які резерви та, відповідно, суб’єкти їх формування, у розумінні Директиви Ради 2009/119/ЄС, йде мова.

Нагадаємо, з 1 липня в Україні набув чинності закон про підвищення ставки ПДВ на пальне з 7% до 20%. Крім того, з 1 липня зросли акцизи на бензин із 100 євро до 213,5 євро за 1000 літрів на дизельне пальне зі 100 євро до 139,5 євро. Акциз на газ скраплений залишиться на рівні 52 євро за 1000 літрів.

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