Продавцов топлива в Украине обяжут создать минимальные запасы

Верховная рада приняла в первом чтении проект закона о минимальных запасах нефти и нефтепродуктов. Документ в первом чтении поддержали 285 депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Желязняка в Telegram .

В то же время, кто именно должен создавать запасы и о каких объемах идет речь, из текста законопроекта непонятно.

Проектом 9024-д предусматривается ввести минимальные запасы нефти и нефтепродуктов, которые предназначены для временного удовлетворения внутреннего спроса населения и хозяйствующих субъектов в случае возникновения кризисной ситуации на рынке нефти и нефтепродуктов.

При этом "субъекты рынка, осуществляющие введение в обращение нефти и/или нефтепродуктов на рынке Украины, кроме осуществления операций для бесперебойного и эффективного функционирования системы магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов Украины, обязаны создавать и сохранять объемы нефти и нефтепродуктов, которые составляют минимальные запасы нефти и нефтепродуктов и принадлежат но праву собственности операторам или субъектам рынка".

Авторы законопроекта во главе с Андреем Герусом (фракция "Слуга народа") ссылаются на Директиву 2009/119/ЕС, согласно которой объем минимальных запасов должен соответствовать, по меньшей мере, 90 дням среднесуточного чистого импорта или 61 дню среднесуточного внутреннего потребления, в зависимости от того, какая из двух величин больше.

Однако Главное научно-экспертное управление Верховной рады в своем заключении отмечает, что учитывая содержание предписаний проекта, невозможно однозначно установить, о каких резервах и, соответственно, субъектах их формирования, в понимании Директивы Совета 2009/119/ЕС идет речь.