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Продавали підроблене пальне. У Києві затримали двох чоловіків

Фото: правоохоронці затримали двох чоловіків у Києві, які продавали підроблене пальне (mvs.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Двоє чоловіків з Києва організували масштабну схему продажу підробленого пального. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на начальника Головного управління Національної поліції в Київській області Андрія Нєбитова.

"Правоохоронці провели 11 обшуків на території Києва та Київської області, припинили діяльність підпільної нафтобази та низки мінізаправних станцій, вилучили понад 130 тонн контрафактного бензину, дизелю та газу, чорнову бухгалтерію та близько 800 тисяч гривень", - написав Нєбитов.

Як з'ясувалося, бензин та дизель, що прибував на підпільні бази, зловмисники розводили хімічними рідинами, збільшуючи кількість товару, далі збували клієнтам, які не підозрювали про підробку.

Раніше ми писали про те, що в Києві шахрай "дешево продавав" елітні авто.

Також нагадаємо, шахраї з столиці продавали псевдоквартири, а також підроблювали документи для виїзду за кордон.

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пальнеПоліція Києва