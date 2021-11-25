Продавали фейковые удостоверения ОБСЕ. В Киеве разоблачили мошенников

По данным следствия, мошенники организовали изготовление и продажу удостоверений сотрудников так называемой "Международной дипломатической миссии ОБСЕ» (International Diplomatic Mission). Преступники выдавали ее настоящую международную организацию.

Для реализации фальшивых удостоверений ОБСЕ мошенники зарегистрировали общественные организации со схожим названием официального представительства организации в Украине. Также они создали сайт с похожим названием и дизайном.

Мошенники за 1,5 тысячи евро включали граждан Украины в списки членов несуществующей "дипломатической миссии ОБСЕ". После этого они выдавали им удостоверения, похожие на оригинальные документы международной организации.

Преступники заверяли клиентов, что с помощью этих "удостоверений ОБСЕ" они якобы смогут получить дипломатический паспорт и пересекать границу по "зеленому коридору" без карантинных ограничений, а также получать социальную помощь и бесплатное лечение за рубежом.

"На самом деле членство в этих общественных организациях не давало никаких преимуществ", - подчеркнули в Офисе генпрокурора.

Причастные к мошеннической схеме задержаны. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Одному из преступников сообщили о подозрении.

В ходе обысков у подозреваемый изъяты десятки поддельных удостоверений с логотипом ОБСЕ, печати и бланки фейковой организации, а также поддельные удостоверения сотрудников полиции и других представителей органов власти.

Фото: в Киеве раскрыли мошенническую схему по продаже фейковых удостоверений ОБСЕ (gp.gov.ua)