Продавали фальшивые лекарства для онкобольных: правоохранители разоблачили банду

Правоохранители разоблачили банду, которая занималась изготовлением и продажей фальсифицированных лекарств для онкобольных. "Товар" злоумышленники реализовывали на территории 5 стран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
Известно, что в состав преступной группы входили 5 человек: двое украинцев (организаторы) и трое иностранцев (исполнители).
По информации правоохранителей, злоумышленники "специализировались" на изготовлении лекарств известных европейских брендов. Их подпольный склад функционировал в Киеве.
Как установили следователи, одна упаковка "лекарств" стоила 1 500 долларов.
Так, фигуранты изготавливали фальсификат в течение трех лет, который сбывали контрабандным путем на территории США, Малайзии, Индии и Израиля.
После чего средства от "продажи" легализовали путем приобретения элитной недвижимости и автомобилей.
Правоохранители провели обыски по месту преступления и проживания фигурантов, где изъяли оборудование, тару, записи с "черновой" бухгалтерией, фальшивые лекарства на более 15 млн гривен, а также 8 млн гривен, которые удалось "заработать" мошенникам.
Сейчас фигурантам инкриминируют совершение преступлений по таким статьям УКУ:
Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Фото: правоохранители проводят обыски по месту преступления (npu.gov.ua)