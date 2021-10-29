Продавали фальшивые лекарства для онкобольных: правоохранители разоблачили банду

Известно, что в состав преступной группы входили 5 человек: двое украинцев (организаторы) и трое иностранцев (исполнители).

По информации правоохранителей, злоумышленники "специализировались" на изготовлении лекарств известных европейских брендов. Их подпольный склад функционировал в Киеве.

Как установили следователи, одна упаковка "лекарств" стоила 1 500 долларов.

Так, фигуранты изготавливали фальсификат в течение трех лет, который сбывали контрабандным путем на территории США, Малайзии, Индии и Израиля.

После чего средства от "продажи" легализовали путем приобретения элитной недвижимости и автомобилей.

Правоохранители провели обыски по месту преступления и проживания фигурантов, где изъяли оборудование, тару, записи с "черновой" бухгалтерией, фальшивые лекарства на более 15 млн гривен, а также 8 млн гривен, которые удалось "заработать" мошенникам.

Сейчас фигурантам инкриминируют совершение преступлений по таким статьям УКУ:

ч. 1 ст. 255 (Создание преступной организации);

ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем);

ч. 3 ст. 229 (Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара);

ч. 3 ст. 305 (Контрабанда фальсифицированных лекарственных средств);

ч. 3 ст. 321-1 (Фальсификация лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств).

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Фото: правоохранители проводят обыски по месту преступления (npu.gov.ua)