Продавал персональные данные украинцев: СБУ разоблачила экс-правоохранителя

СБУ разоблачила бывшего правоохранителя из Полтавской области, который продавал персональные данные граждан Украины. В частности, он сбывал информацию, которой владели госорганы, а также банки и операторы мобильной связи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Установлено, что "клиентов" мужчина находил по объявлениям в телеграм-каналах, а оплату получал на банковские карты третьих лиц.
Так, злоумышленник торговал закрытой информацией из баз данных МВД, Государственной налоговой, миграционной, фискальной служб, а также Минюста и Пенсионного фонда.
Правоохранители установили сбыт мужчиной за 16 тысяч гривен информации относительно двух граждан Украины из баз, полученных из:
Кроме того, экс-правоохранитель пытался продать информацию, которая содержит банковскую тайну, которую он "оценил" в 29 тысяч гривен.
В частности, правоохранители задержали его во время переговоров по этой "операции".
Сейчас мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 361-2 (несанкционированный сбыт и распространение информации с ограниченным доступом, которая хранится в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах) УКУ
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжаются следственные действия.
Фото: СБУ задержала экс-правоохранителя, который продавал персональные данные украинцев (ssu.gov.ua)