Продавал персональные данные украинцев: СБУ разоблачила экс-правоохранителя

Установлено, что "клиентов" мужчина находил по объявлениям в телеграм-каналах, а оплату получал на банковские карты третьих лиц.

Так, злоумышленник торговал закрытой информацией из баз данных МВД, Государственной налоговой, миграционной, фискальной служб, а также Минюста и Пенсионного фонда.

Правоохранители установили сбыт мужчиной за 16 тысяч гривен информации относительно двух граждан Украины из баз, полученных из:

"АРМОР" (интегрированная информационно-поисковая система Министерства внутренних дел Украины, которая дает доступ к информации о судимости, о нераскрытых преступлениях, разрешения на оружие и т. д.),

"ЗАГС" (государственный реестр актов гражданского состояния граждан),

"ИТС ГАРТ" (информационно-телекоммуникационная система пограничного контроля, которая дает доступ к базе данных Государственной пограничной службы Украины "Сведения о лицах, которые пересекли государственную границу Украины").

Кроме того, экс-правоохранитель пытался продать информацию, которая содержит банковскую тайну, которую он "оценил" в 29 тысяч гривен.

В частности, правоохранители задержали его во время переговоров по этой "операции".

Сейчас мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 361-2 (несанкционированный сбыт и распространение информации с ограниченным доступом, которая хранится в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах) УКУ

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

Фото: СБУ задержала экс-правоохранителя, который продавал персональные данные украинцев (ssu.gov.ua)