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Продавал оружие времен Второй мировой войны: СБУ разоблачила "черного" археолога

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Кировоградская область, Вторник 07 сентября 2021 10:27
Продавал оружие времен Второй мировой войны: СБУ разоблачила "черного" археолога Фото: в Кировоградской области мужчина продавал раритетное оружие и боеприпасы (ssu.gov.u)
Автор: Тиберий Юрик

В Кировоградской области правоохранители разоблачили мужчину, который раскапывал оружие и боеприпасы времен Второй мировой войны и продавал их криминалитету.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"По основному месту работы он - топменеджер одной из автозаправочных станций. А во внерабочее время - "черный" археолог на участках боевых действий Второй мировой войны". - говорится в сообщении.

Сообщается, что житель Александрии продавал раритетное оружие и боеприпасы криминалитету. Также он пытался продать свою коллекцию за границу.

Правоохранители провели обыск в квартире злоумышленника, в ходе которого изъяли:

  • 6 гранат Ф-1;
  • ружье и обрез ружья "Мосина";
  • пистолет "Наган";
  • 90 патронов калибра 7,62 мм;
  • 1 кг пороха.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что пограничники обнаружили вблизи базы отдыха" Озерная " в пгт Кирилловка тайник, в которой находились боеприпасы и взрывоопасные вещества.

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