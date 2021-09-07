Продавав зброю часів Другої світової війни: СБУ викрила "чорного" археолога
В Кіровоградській області правоохоронці викрили чоловіка, який розкопував зброю та боєприпаси часів Другої світової війни і продавав їх криміналітету.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
"За основним місцем роботи він - топменеджер однієї із автозаправних станцій. А в позаробочий час - "чорний" археолог на ділянках бойових дій Другої світової війни". - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що житель Олександрії продавав раритетну зброю та боєприпаси криміналітету. Также він намагався продати свою колекцію за кордон.
Правоохоронці провели обшук у помешканні зловмисника, в ході якого виявили:
- 6 гранат Ф-1;
- рушницю та обріз рушниці "Мосіна";
- пістолет "Наган";
- 90 набоїв калібру 7,62мм;
- 1 кг пороху.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що прикордонники виявили поблизу бази відпочинку" Озерна " в смт Кирилівка схованку, в якій знаходилися боєприпаси та вибухонебезпечні речовини.