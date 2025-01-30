Продав понад 10 млн машин: названий світовий лідер з продажу автомобілів у 2024 році

Порівняно з 2023-м продажі просіли на 3,7 відсотка, що зумовлено зокрема різким спадом попиту на батьківщині. На другому місці розташувалася Volkswagen Group, а на третьому – Hyundai.

Сумарний продаж брендів Toyota і Lexus в 2024 році впав на 1,4 відсотка в порівнянні з позаминулим роком і склав 10,2 мільйона машин. Рік став успішним для японців у США, де виріс попит на гібриди, однак у Китаї — найбільшому авторинку світу — інтерес впав на 6,9 відсотка через тиск з боку місцевих марок.

Вся Volkswagen Group реалізувала менше автомобілів, ніж Toyota та Lexus, – близько дев'яти мільйонів. Це на 2,3 відсотка менше, ніж 2023 року. Результат Hyundai і Kia, що замикають першу трійку, - близько 7,5 млн машин.

Загалом у всьому світі за 2024 рік було реалізовано близько 88,6 млн нових автомобілів. Це на 2,1 відсотка більше від результату 2023 року. Понад 25 мільйонів було продано в Китаї, у США – майже 16 мільйонів, а в Західній Європі – понад 13 мільйонів.