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Продав неякісні бронежилети: на Закарпатті чоловік привласнив 6 млн грн з бюджету

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Україна, Четвер 02 лютого 2023 18:55
Продав неякісні бронежилети: на Закарпатті чоловік привласнив 6 млн грн з бюджету Фото: кайданки (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Правоохронці заримали підприємця, котрий на постачанні бронежилетів привласнив 6 мільйонів гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генпрокуратури.

Як вияснили слідчі, керівник одного з підприємств по постачанню військового спорядження уклали договір із Закарпатським обласним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки.

Договір був заключений на постачання 350 бронежилетів 4 класу захисту загальною вартістю 6,4 мільйона гривень.

"Однак згідно з висновком судової економічної експертизи ці бронежилети не відповідають вимогам ДСТУ. Їх пробиття можливе при здійсненні пострілу патроном 7,62 х 54 мм при дистанції пострілу 10 м з кулею 9,6 г", - сказано в повідомленні.

Таким чином підозрюваний привласнив близько 5,9 мільйона гривень із бюджету. Йому повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК.

Фото: на Закарпатті чоловік привласнив 6 млн грн з бюджету (t.me/pgo_gov_ua)

Нагадаємо, раніше стало відомо, що чиновника Одеської обласної військової адміністрації викрили на хабарництві.

Також ми писали, що колишнього заступника глави Міноборони Олексія Резнікова заарештували, оскільки він може бути пов'язаний зі скандалом про закупівлю продуктів для армії за завищеними цінами.

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