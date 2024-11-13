Продан пояснила, чому кошти реверсної дотації мають залишитися в громадах

"Сьогодні завдання всіх муніципалітетів, голів громад, начальників військових адміністрацій населених пунктів – максимально зберегти кошти в громадах. Тому що це кошти для вирішення проблем після обстрілів. Це кошти, за рахунок яких сьогодні стримуються тарифи по всій Україні. Держава заборгувала 64 млрд гривень за різницю в тарифах. Вилучивши військовий ПДФО з усіх громад, вилучивши цілу купу можливостей, пільг, не надаючи компенсацію різниці в тарифах, ще й забирати реверсну дотацію – це злочин проти кожного мешканця громад", - заявила Продан.

Вона зазначила, що реверсну дотацію передбачається забрати з бюджетів 189 громад не для того, щоб віддати бідним.

"У проєкті держбюджету, який подав уряд до другого читання, передбачається забрати у громад 12,9 млрд грн. Але бідним громадам не додали ні копійки базової дотації. Тому коли хтось говорить, що беруть у багатих для бідних, це неправда", - пояснила Продан.

Вона навела приклад Конотопа, де після вилучення військового ПДФО громада не має коштів до кінця року виплачувати заробітні плати вчителям, рятувальникам та іншим працівникам. А також приклад прифронтового Покровська, у якого також хочуть забрати більше 30% бюджету.

"Це просто вбити громаду", - упевнена радниця голови АМУ.

Продан також зазначила, що голова АМУ Віталій Кличко підтримав звернення мерів до президента залишити кошти реверсної дотації в громадах, хоча це питання столиці ніби не стосується.

"Київ сьогодні – єдина громада, в доходах якої залишається 40% ПДФО. Всі інші сьогодні мають 64% ПДФО в доходах. Тому Київ не може апріорі брати участь в розподілі реверсної дотації. В нього вже забрали 24%, порівняно з іншими. Проте мер Києва Віталій Кличко - голова Асоціації міст України і розуміє, наскільки важливо зберегти кошти в бюджетах громад. Тому він разом з іншими головами громад відстоює позицію збереження коштів у місцевих бюджетах. Бо це гроші людей, які живуть в громадах. Це їхня можливість бути в безпеці, мати тепло, а у випадку обстрілів - отримати одразу швидку допомогу від муніципалітету", - пояснила Оксана Продан.

Раніше повідомлялося, що 68 народних депутатів з усіх фракцій і груп звернулися до віцепрем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби щодо збереження реверсної дотації та 64% ПДФО в бюджетах громад.

Також повідомлялося, що місцеві голови підписали звернення до Президента України про збереження у 2025 році коштів реверсної дотації в бюджетах громад, щоб спільно захистити громадян України від стрімкого росту тарифів, зриву опалювального сезону, блекаутів тощо.