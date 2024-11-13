Продан пояснила, чому кошти реверсної дотації мають залишитися в громадах

Кошти реверсної дотації у 2025 році потрібно залишити в громадах, тому що без них місцева влада не зможе стримувати зростання тарифів, забезпечувати стабільне проходження опалювального сезону та ліквідовувати наслідки обстрілів.

"Сьогодні завдання всіх муніципалітетів, голів громад, начальників військових адміністрацій населених пунктів – максимально зберегти кошти в громадах. Тому що це кошти для вирішення проблем після обстрілів. Це кошти, за рахунок яких сьогодні стримуються тарифи по всій Україні. Держава заборгувала 64 млрд гривень за різницю в тарифах. Вилучивши військовий ПДФО з усіх громад, вилучивши цілу купу можливостей, пільг, не надаючи компенсацію різниці в тарифах, ще й забирати реверсну дотацію – це злочин проти кожного мешканця громад", - заявила Продан.

Вона зазначила, що реверсну дотацію передбачається забрати з бюджетів 189 громад не для того, щоб віддати бідним.

"У проєкті держбюджету, який подав уряд до другого читання, передбачається забрати у громад 12,9 млрд грн. Але бідним громадам не додали ні копійки базової дотації. Тому коли хтось говорить, що беруть у багатих для бідних, це неправда", - пояснила Продан.

Вона навела приклад Конотопа, де після вилучення військового ПДФО громада не має коштів до кінця року виплачувати заробітні плати вчителям, рятувальникам та іншим працівникам. А також приклад прифронтового Покровська, у якого також хочуть забрати більше 30% бюджету.

"Це просто вбити громаду", - упевнена радниця голови АМУ.

Продан також зазначила, що голова АМУ Віталій Кличко підтримав звернення мерів до президента залишити кошти реверсної дотації в громадах, хоча це питання столиці ніби не стосується.

"Київ сьогодні – єдина громада, в доходах якої залишається 40% ПДФО. Всі інші сьогодні мають 64% ПДФО в доходах. Тому Київ не може апріорі брати участь в розподілі реверсної дотації. В нього вже забрали 24%, порівняно з іншими. Проте мер Києва Віталій Кличко - голова Асоціації міст України і розуміє, наскільки важливо зберегти кошти в бюджетах громад. Тому він разом з іншими головами громад відстоює позицію збереження коштів у місцевих бюджетах. Бо це гроші людей, які живуть в громадах. Це їхня можливість бути в безпеці, мати тепло, а у випадку обстрілів - отримати одразу швидку допомогу від муніципалітету", - пояснила Оксана Продан.

Раніше повідомлялося, що 68 народних депутатів з усіх фракцій і груп звернулися до віцепрем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби щодо збереження реверсної дотації та 64% ПДФО в бюджетах громад.

Також повідомлялося, що місцеві голови підписали звернення до Президента України про збереження у 2025 році коштів реверсної дотації в бюджетах громад, щоб спільно захистити громадян України від стрімкого росту тарифів, зриву опалювального сезону, блекаутів тощо.