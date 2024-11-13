Продан объяснила, почему средства реверсной дотации должны остаться в громадах

Средства реверсной дотации в 2025 году нужно оставить в общинах, потому что без них местные власти не смогут сдерживать рост тарифов, обеспечивать стабильное прохождение отопительного сезона и ликвидировать последствия обстрелов.

"Сегодня задача всех муниципалитетов, глав громад, начальников военных администраций населенных пунктов – максимально сохранить деньги в громадах. Потому что это средства для решения проблем после обстрелов. Это деньги, за счет которых сегодня сдерживаются тарифы по всей Украине. Государство задолжало 64 миллиарда гривен за разницу в тарифах. Изъяв военный НДФЛ из всех громад, изъяв целую кучу возможностей, льгот, не предоставляя компенсацию разницы в тарифах, еще и забирать реверсную дотацию – это преступление против каждого жителя громад", - заявила Продан.

Она отметила, что реверсную дотацию предполагается забрать из бюджетов 189 громад не для того, чтобы отдать бедным.

"В проекте госбюджета, который правительство подало ко второму чтению, предполагается забрать у громад 12,9 млрд грн. Но бедным громадам не прибавили ни копейки базовой дотации. Поэтому, когда кто-то говорит, что берут у богатых для бедных, это неправда", - объяснила Продан.

Она привела пример Конотопа, где после изъятия военного НДФЛ у громады нет средств до конца года выплачивать заработные платы учителям, спасателям и другим работникам. А также пример прифронтового Покровска, у которого хотят забрать более 30% бюджета.

"Это просто убить громаду", – уверена советница главы АГУ.

Продан также отметила, что глава АГУ Виталий Кличко поддержал обращение мэров к президенту оставить средства реверсной дотации в громадах, хотя этот вопрос столицы, казалось бы, не касается.

"Киев сегодня – единственная громада, в доходах которой остается 40% НДФЛ. Все остальные сегодня имеют 64% НДФЛ в доходах. Поэтому Киев не может априори участвовать в распределении реверсной дотации. У него уже забрали 24% по сравнению с другими. Однако мэр Киева Виталий Кличко – глава Ассоциации городов Украины и понимает, насколько важно сохранить средства в бюджетах громад. Поэтому вместе с другими главами громад отстаивает позицию сохранения средств в местных бюджетах. Потому что это деньги людей, которые живут в громадах. Это их возможность быть в безопасности, иметь тепло, а в случае обстрелов - получить сразу скорую помощь от муниципалитета", - пояснила Оксана Продан.

Ранее сообщалось, что 68 народных депутатов из всех фракций и групп обратились к вице-премьер-министру по восстановлению Украины – министру развития громад и территорий Украины Алексею Кулебе о сохранении реверсной дотации и 64% НДФЛ в бюджетах громад.

Также сообщалось, что местные головы подписали обращение к Президенту Украины о сохранении в 2025 году средств реверсной дотации в бюджетах громад, чтобы совместно оградить граждан Украины от стремительного роста тарифов, срыва отопительного сезона, блекаутов и т.д.