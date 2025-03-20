Продан попередила про небезпеку законопроєкту про реформу держадміністрацій

Законопроєкт про реформування місцевої виконавчої влади передбачає створення жорсткої вертикалі влади та знищення місцевого самоврядування в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар радниці голови Асоціації міст України Віталія Кличка Оксани Продан.

Вона зазначила, що законопроєкт №4298, який ще у 2020 році подали до Верховної Ради Віталій Безгін та низка інших депутатів від "Слуги народу", вже вп’яте намагаються винести на розгляд комітету.

"Законопроєкт авторства В.Безгіна створює жорстку вертикаль влади, вбиває місцеве самоврядування, а отже знищує демократію в Україні. В законопроєкті 4298… передбачене знищення місцевого самоврядування через цементування системи безвідповідальності, 27 безконтрольних органів контролю та нагляду, зупинку керівниками адміністрацій рішень органів місцевого самоврядування без суду. Законопроєкт 4298 насправді проти кожного громадянина України", - заявила Оксана Продан.

Вона зазначила, що законопроєкт дозволить президентській вертикалі влади зупиняти будь-які рішення місцевого самоврядування.

"Зупинка рішень може бути щодо бюджету для садочків, щодо соціальної допомоги людям з особливими потребами, щодо земельних ділянок - пояснення знайдуться. Рішення начальника адміністрації про зупинку, навіть неправомірне, відміняється після набрання законної сили рішенням суду - апеляція триває роки", - наголосила радниця голови АМУ.

Оксана Продан закликала народних депутатів утримались від підтримки законопроєкту №4298.

"Наш шлях - будувати демократію. Місцеве самоврядування стало частиною Перемоги України в перші ж дні повномасштабного вторгнення. Ми дивуємо світ завдяки волі й відчуттю власної сили людей. Їх хочуть вбити через 4298 і будувати в Україні РФ зсередини. Хочуть, але не мають права. Нагадаймо народним депутатам України, щоб утримались від підтримки 4298", - наголосила Продан.

Раніше Оксана Продан попереджала, що Україна ризикує втратити європейську допомогу за програмою Ukraine Facility, якщо законопроєкт №4298 "Про внесення змін до Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та деяких інших законодавчих актів України щодо реформування територіальної організації виконавчої влади в Україні" буде ухвалено.