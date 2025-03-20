Продан предупредила об опасности законопроекта о реформе госадминистраций

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий советника главы Ассоциации городов Украины Виталия Кличко Оксаны Продан.

Она отметила, что законопроект №4298, который еще в 2020 году подали в Верховную Раду Виталий Безгин и ряд других депутатов от "Слуги народа", уже в пятый раз пытаются вынести на рассмотрение комитета.

"Законопроект авторства В.Безгина создает жесткую вертикаль власти, убивает местное самоуправление, а следовательно уничтожает демократию в Украине. В законопроекте 4298... предусмотрено уничтожение местного самоуправления через цементирование системы безответственности, 27 бесконтрольных органов контроля и надзора, остановку руководителями администраций решений органов местного самоуправления без суда. Законопроект 4298 на самом деле против каждого гражданина Украины", - заявила Оксана Продан.

Она отметила, что законопроект позволит президентской вертикали власти останавливать любые решения местного самоуправления.

"Остановка решений может быть по бюджету для садиков, по социальной помощи людям с особыми потребностями, по земельным участкам - объяснения найдутся. Решение начальника администрации об остановке, даже неправомерное, отменяется после вступления в законную силу решения суда - апелляция длится годы", - подчеркнула советник главы АГУ.

Оксана Продан призвала народных депутатов воздержаться от поддержки законопроекта №4298.

"Наш путь - строить демократию. Местное самоуправление стало частью Победы Украины в первые же дни полномасштабного вторжения. Мы удивляем мир благодаря воле и ощущению собственной силы людей. Их хотят убить через 4298 и строить в Украине РФ изнутри. Хотят, но не имеют права. Давайте напомним народным депутатам Украины, чтобы воздержались от поддержки 4298", - подчеркнула Продан.

Ранее Оксана Продан предупреждала, что Украина рискует потерять европейскую помощь по программе Ukraine Facility, если законопроект №4298 "О внесении изменений в Закон Украины "О местных государственных администрациях" и некоторые другие законодательные акты Украины относительно реформирования территориальной организации исполнительной власти в Украине" будет принят.