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Продает завод и прекращает импорт. Из России уходит производитель бумаги SvetoCopy

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Москва, Суббота 14 мая 2022 06:07
Продает завод и прекращает импорт. Из России уходит производитель бумаги SvetoCopy Офис компании Sylvamo Corporation (Фото: lesprom.com)
Автор: Константин Широкун

Американская компания Sylvamo Corporation, которая производит бумагу под брендом SvetoCopy, уходит из России. Также компания намерена продать свой главный актив в России – Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат, расположенный в Ленинградской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Коммерсантъ.

"Мы приняли решение покинуть Россию. Мы будем делать это в установленном порядке и ведем процесс продажи нашего российского бизнеса. Мы планируем завершить этот процесс в кратчайшие сроки",- говорится в заявлении компании.

Годовая мощность завода Sylvamo в Светогорске - 720 тысяч тонн целлюлозы, бумаги и картона. В 2021 году на Россию пришлось примерно 15% общей выручки Sylvamo.

Напомним, что немецкий конгломерат Siemens покидает российский рынок из-за войны в Украине. Компания начала процедуру прекращения всей производственной деятельности. В российском подразделении компании работало не менее 3000 человек.

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