Продає завод і припиняє імпорт. З Росії йде виробник паперу SvetoCopy

Американська компанія Sylvamo Corporation, яка виробляє папір під брендом SvetoCopy, йде з Росії. Також компанія має намір продати свій головний актив в Росії - Світлогорський целюлозно-паперовий комбінат, розташований в Ленінградській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Коммерсантъ .

"Ми прийняли рішення покинути Росію. Ми будемо робити це в установленому порядку і ведемо процес продажу нашого російського бізнесу. Ми плануємо завершити цей процес в найкоротші терміни", - йдеться в заяві компанії.

Річна потужність заводу Sylvamo у Світлогорську - 720 тисяч тонн целюлози, паперу та картону. У 2021 році на Росію припало приблизно 15% загальної виручки Sylvamo.