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Продає завод і припиняє імпорт. З Росії йде виробник паперу SvetoCopy

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Москва, Субота 14 травня 2022 06:07
Продає завод і припиняє імпорт. З Росії йде виробник паперу SvetoCopy Офіс компанії Sylvamo Corporation (Фото: lesprom.com)
Автор: Константин Широкун

Американська компанія Sylvamo Corporation, яка виробляє папір під брендом SvetoCopy, йде з Росії. Також компанія має намір продати свій головний актив в Росії - Світлогорський целюлозно-паперовий комбінат, розташований в Ленінградській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Коммерсантъ.

"Ми прийняли рішення покинути Росію. Ми будемо робити це в установленому порядку і ведемо процес продажу нашого російського бізнесу. Ми плануємо завершити цей процес в найкоротші терміни", - йдеться в заяві компанії.

Річна потужність заводу Sylvamo у Світлогорську - 720 тисяч тонн целюлози, паперу та картону. У 2021 році на Росію припало приблизно 15% загальної виручки Sylvamo.

Нагадаємо, що німецький конгломерат Siemens залишає російський ринок через війну в Україні. Компанія почала процедуру припинення всієї виробничої діяльності. У російському підрозділі компанії працювало не менше 3000 чоловік.

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