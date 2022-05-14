Продає завод і припиняє імпорт. З Росії йде виробник паперу SvetoCopy
Американська компанія Sylvamo Corporation, яка виробляє папір під брендом SvetoCopy, йде з Росії. Також компанія має намір продати свій головний актив в Росії - Світлогорський целюлозно-паперовий комбінат, розташований в Ленінградській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Коммерсантъ.
"Ми прийняли рішення покинути Росію. Ми будемо робити це в установленому порядку і ведемо процес продажу нашого російського бізнесу. Ми плануємо завершити цей процес в найкоротші терміни", - йдеться в заяві компанії.
Річна потужність заводу Sylvamo у Світлогорську - 720 тисяч тонн целюлози, паперу та картону. У 2021 році на Росію припало приблизно 15% загальної виручки Sylvamo.
Нагадаємо, що німецький конгломерат Siemens залишає російський ринок через війну в Україні. Компанія почала процедуру припинення всієї виробничої діяльності. У російському підрозділі компанії працювало не менше 3000 чоловік.
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