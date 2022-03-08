UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Пробное ВНО на 19 и 26 марта отменили из-за войны

Автор: Александр Белоус

Проведение пробного внешнего независимого оценивания, которое было запланировано на 19 и 26 марта, отменены. Оно невозможно из-за вторжения российских войск в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр оценивания качества образования.

"Из-за позорных захватнических действий России против Украины наша привычная жизнь изменилась, мы вынуждены защищать свою землю, своих близких и родных, свои дома. Очевидно, что большинство запланированных заранее мероприятий в этой ситуации проводиться не могут, а будут проводиться позже, или вообще будут отменены", - говорится в сообщении.

В Центре отметили, "что скоро наступит мир, тогда мы сможем определиться с тем, как и когда будут проводиться образовательные оценивания".

"За уверенность в будущем спасибо нашим защитникам!" - добавили в центре.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВНО