Пробное ВНО на 19 и 26 марта отменили из-за войны

Проведение пробного внешнего независимого оценивания, которое было запланировано на 19 и 26 марта, отменены. Оно невозможно из-за вторжения российских войск в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр оценивания качества образования .

"Из-за позорных захватнических действий России против Украины наша привычная жизнь изменилась, мы вынуждены защищать свою землю, своих близких и родных, свои дома. Очевидно, что большинство запланированных заранее мероприятий в этой ситуации проводиться не могут, а будут проводиться позже, или вообще будут отменены", - говорится в сообщении.

В Центре отметили, "что скоро наступит мир, тогда мы сможем определиться с тем, как и когда будут проводиться образовательные оценивания".

"За уверенность в будущем спасибо нашим защитникам!" - добавили в центре.