Пробне ЗНО.Онлайн знову можуть пройти безкоштовно всі охочі учні 9-11 класів

В умовах сьогодення вкрай важливо надавати максимум освітніх можливостей для успішного майбутнього українських дітей.

“Через карантин, а потім і широкомасштабний напад на нашу країну, підготовка до вступу для багатьох сімей ускладнилася: закрилися курси підготовки, оплачене Пробне ЗНО третій рік поспіль переноситься, а потім взагалі не проводиться. Готуватися самостійно вдома складно. Ми не змогли залишатися осторонь цієї проблеми. Від підготовки до вступу залежить успішне майбутнє молоді нашої країни!” — Володимир Володін, Заслужений вчитель України, керівник освітньої компанії “ЯвКурсі”.

Проєкт “Пробне ЗНО.Онлайн” від ЯвКурсі стартував з початком карантину СOVID-19 і проводиться вже третій рік поспіль. 2020-го року школярі України навіть встановили світовий рекорд — 463 828 старшокласників України одночасно взяли участь у тестуванні. Це стало наймасштабнішим освітнім проєктом з онлайн-симуляції стандартизованого тестування для вступу до університетів у світі, що засвідчили представники організації Official World Record.

У 2021 та 2022 році на численні прохання батьків старшокласників Пробне ЗНО.Онлайн проводилося у форматі Марафону: на початку, в середині та наприкінці навчального року. Це надало можливість усім охочим учням 9-11 класів не просто перевірити знання, але й контролювати свій прогрес упродовж року.

Зважаючи на попередній досвід та особливу необхідність подібних проєктів саме зараз, ми заручилися підтримкою наших партнерів та раді оголосити: Пробному ЗНО.Онлайн Марафону бути!

Міжнародний інститут інновацій виділив грант 400 тисяч гривень для проведення Марафону у 2022-2023 навчальному році. Технологічним партнером проєкту традиційно стали компанії Google, Meta та Flow XO.

Пробне ЗНО.Онлайн Марафон буде проводити освітня компанія “ЯвКурсі” в три етапи: осінній, зимовий та весняний.

Графік проведення осіннього етапу Марафону:

5 листопада — українська мова та література;

6 листопада — історія України;

12 листопада — математика;

13 листопада — англійська мова.

Реєстрація для учнів 9-11 класів продовжується на сайті проєкту: https://probne.online



До проєкту вже долучилися 7387 викладачів з усієї України зі своїми учнями. На осінній марафон зареєструвались вже 53 279, які перебувають не лише в Україні, а в 23 країнах світу.

Проект проводится у рамках Програми підтримки абітурієнтів, схваленої Міністерством освіти і науки України (лист № 2.2-4082 / 28.12.2018).