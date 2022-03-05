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Проблемы с газом наблюдаются в шести областях Украины, - Оператор ГТС

Автор: Сергей Сурепин

Сейчас без газа находятся сотни тысяч жителей Украины. Это связано с боевыми действиями в шести украинских областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Оператора ГТС Украины.

Компания остановила работу 16 газораспределительных станций из-за боевых действий. Это произошло в Харьковской, Николаевской, Запорожской, Киевской, Донецкой, Луганской областях.

Сейчас без газа остаются сотни тысяч бытовых потребителей. В настоящий момент невозможно возобновить газоснабжение на части ГРС из-за значительных повреждений в сетях региональных операторов облгазов и активных военных действий.

Также в ОГТС сообщили, что есть договор с польским оператором Gaz System S.A. Польская сторона должна ввести гарантированные мощности для импорта газа. Сейчас гарантированные мощности составляют более 50 миллионов кубических метров газа в сутки. Это почти среднесуточное потребление Украиной.

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