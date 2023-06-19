Проблему обміну "зношених" доларів не вирішено: до Ради викличуть керівництво НБУ

Як зазначив депутат, Національний банк провів минулого тижня ряд "розʼяснюючих" зустрічей з банківськими установами та обмінниками.

"Перші результати у зміні поведінки банків ми вже бачимо. Водночас, скарги на дії обмінників продовжують надходити", - написав він.

Як зазначив Гетманцев, "вочевидь прийнятих Нацбанком заходів недостатньо, а люди чекають від нього вирішення проблеми, а не демонстрації процесу". За його словами, мова йде про протидію черговій схемі протиправних тіньових заробітків на людях у війну, яку негайно слід припинити.

"Дав доручення підготувати заслуховування Нацбанку та правоохоронців на окремому Комітеті ВР з питань фінансів", - повідомив Гетманцев.

"Зношені" купюри

Як повідомляло РБК-Україна, фінансовий комітет Верховної ради заслухав керівництво НБУ щодо масових звернень громадян про додаткові комісії при обміні валюти.

Після цього НБУ дав роз'яснення, згідно з яким банки України та обмінні пункти мають право брати додаткову комісію лише за прийом іноземних банкнот, які мають значні пошкодження, або банкноти, які вилучено іноземною державою з обігу.

Додаткова комісія може прийматися при прийомі банкнот, які отримали при зверненні одну або декілька ознак ушкодження. Не може бути жодних обмежень щодо доларів США серії 1996 року та випущених раніше. Також банки мають приймати купюри із незначними ушкодженнями.

Національний банк України вважає проблему додаткових комісій за прийом "зношених" банкнот іноземної валюти штучною. У НБУ мають намір вирішити її найближчим часом.

Заступник голови НБУ Юрій Гелетій зазначив, що у квітні-травні спостерігалося "виникнення штучної ситуації зі зносу".

"Ми цієї проблеми не бачили ні в лютому, ні в березні. Вона роздулася інформаційно значною мірою у травні. Зараз ми докладаємо зусиль, спрямованих на її вирішення", - сказав він і висловив упевненість, що ситуацію вдасться врегулювати.