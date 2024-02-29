Проблемна ракета РФ. "Сармат" може не відповідати заявленим параметрам, - експерт

Експерт підкреслив, що має великі сумніви щодо характеристик ракети.

"Тому що це дуже проблемна ракета. Росіяни навіть броскові випробування, коли макет запускають на 30 метрів для перевірки порохового стартового прискорювача, не могли вчасно підготувати. І загалом було лише одне повноцінне випробування "Сармата", - зазначив Коваленко.

Він нагадав, що за радянських часів міжконтинентальні балістичні ракети "випробовували роками". Тоді проводили десятки тренувальних пусків, щоб проводити роботу над помилками.

"Думаю, "Сармат" існує, є навіть "у залозі", але ракета ненадійна, небезпечна. Саме тому її не виробляють серійно", - заявив експерт.

Характеристики "Сармата"

Варто зауважити, що "Сармат" нібито здатний пролетіти 18 тисяч кілометрів. Його стартова маса - понад 208 тонн, а довжина - 35,3 метра.

Подібна ракета, за даними росіян, може нести до 10 тонн корисного навантаження у різних комбінаціях.

Сьогодні, 29 лютого, під час свого звернення до Федеральних зборів РФ диктатор Володимир Путін заявляв, що такі ракети були поставлені у війська.

Більш детально про озброєння, яким хвалився сьогодні Путін, - у матеріалі РБК-Україна.