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Проблеми на задньому подвір'ї. НАТО обмежено у відповіді на дії РФ у Чорному морі, - Bloomberg

Фото: учасники НАТО спантеличені інцидентами в Румунії та Болгарії (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко

Північноатлантичний альянс (НАТО) обмежений у реакціях на дії Російської Федерації у Чорному морі. І відчуває, що немає ефективних інструментів, які не призведуть до прямої ескалації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як пише видання, на задньому дворі НАТО постає дедалі складніша проблема: як протистояти наслідкам російської війни, не викликаючи при цьому ескалації.

Російські атаки змушують кораблі з українським зерном йти новим маршрутом уздовж берегової лінії Румунії. А це наближає загрозу атак до берегів НАТО. Минулого тижня румунські радари виявили вторгнення безпілотника, а Болгарія знайшла на своїй території уламки дронів.

Наразі НАТО розглядає інциденти як казуси. Проте за словами одного дипломата, цього тижня це питання порушуватимуть на зустрічі міністрів оборони у Брюсселі.

За словами високопоставленого представника уряду США, союзники НАТО намагаються отримати більше інформації про інциденти з уламками дронів і попереджають Москву про ризики ескалації. Крім інших провокацій, нещодавні інциденти викликають питання, чи достатні активи НАТО в Чорному морі для запобігання нападам.

Європейський дипломат на умовах анонімності зазначив, що НАТО стикається з противником, наполегливим на Чорноморському театрі воєнних дій, внаслідок чого союзники відчувають, що можливості, які не викличуть ескалацію, обмежені.

На відміну від Арктики та Балтики, де Росія оточена країнами НАТО, із шести країн, що мають вихід до Чорного моря, членами альянсу є лише Румунія, Болгарія та Туреччина, пише Bloomberg.

Що стосується ударів України по Росії, французький чиновник повідомив виданню, що союзники повинні бути готові до безладних атак ворожих сил у регіоні, назвавши їх схожими на безупинні укуси комара.

 

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