Проблеми з доставкою продуктів? Як закон захищає від забруднення та пошкоджень

Послуга доставки харчових продуктів і готових страв стає дедалі популярнішою серед українців. Проте інколи трапляються ситуації, коли продукти пошкоджуються під час транспортування, особливо якщо доставка здійснюється неналежним транспортом.
Як мають доставляти продукти, РБК-Україна розповідає із посиланням на Держпродспоживслужбу.
Згідно з законом України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів", транспортні засоби та контейнери для перевезення харчових продуктів повинні відповідати ряду стандартів:
Держпродспоживслужба закликає операторів ринку суворо дотримуватися вимог законодавства, а споживачів бути обережними і уважними при виборі послуг доставки.
Нагадаємо, у 2024 році українці активно насолоджувалися стравами з різних кухонь світу та ставали рекордсменами за найбільші та найдорожчі замовлення. Наприклад, два найкоштовніших замовлення минулого року мали загальну вартість майже 50 000 гривень. РБК-Україна розповідало, що найчастіше замовляли українці впродовж минулого року.
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