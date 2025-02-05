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Проблеми з доставкою продуктів? Як закон захищає від забруднення та пошкоджень

Фото: Сервіси доставки продуктів (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Послуга доставки харчових продуктів і готових страв стає дедалі популярнішою серед українців. Проте інколи трапляються ситуації, коли продукти пошкоджуються під час транспортування, особливо якщо доставка здійснюється неналежним транспортом.

Як мають доставляти продукти, РБК-Україна розповідає із посиланням на Держпродспоживслужбу.

Згідно з законом України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів", транспортні засоби та контейнери для перевезення харчових продуктів повинні відповідати ряду стандартів:

  • транспортні засоби повинні бути чистими, в належному стані, що забезпечує захист продуктів від забруднення, та мати конструкцію, що дозволяє ефективно їх чистити або дезінфікувати;
  • якщо транспорт використовувався для перевезення нехарчових товарів, він повинен бути використаний виключно для харчових продуктів, щоб уникнути ризику їх забруднення;
  • при одночасному перевезенні різних харчових продуктів чи харчових і нехарчових товарів повинно бути забезпечене розділення товарів, щоб уникнути їх забруднення. Крім того, необхідне ретельне очищення транспорту перед наступним завантаженням;
  • перевезення рідких, гранульованих та порошкових харчових продуктів має здійснюватися в спеціальних ємностях та контейнерах, чітко маркованих як "тільки для харчових продуктів".

Держпродспоживслужба закликає операторів ринку суворо дотримуватися вимог законодавства, а споживачів бути обережними і уважними при виборі послуг доставки.

Нагадаємо, у 2024 році українці активно насолоджувалися стравами з різних кухонь світу та ставали рекордсменами за найбільші та найдорожчі замовлення. Наприклад, два найкоштовніших замовлення минулого року мали загальну вартість майже 50 000 гривень. РБК-Україна розповідало, що найчастіше замовляли українці впродовж минулого року.

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