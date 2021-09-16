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Проблема терроризма не решена. Байден продлил действие ЧП в США

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США, Четверг 16 сентября 2021 00:20
Проблема терроризма не решена. Байден продлил действие ЧП в США Фото: Байден продлил действие ЧП в США (GettyImages)
Автор: Анна Полисученко

Президент США Джо Байден продлил действие чрезвычайного положения в США. Проблема терроризма до сих пор не решена, считает он.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Джо Байден направил уведомление о том, что чрезвычайное положение в стране в отношении лиц, которые совершают, угрожают совершить или поддерживают терроризм, будет действовать и после 23 сентября 2021 года.

"До сих пор не решен кризис, обусловленный серьезными террористическими актами и угрозами терроризма от иностранцев, включая террористические атаки 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, Пенсильвании и против Пентагона, а также непрекращающаяся и непосредственная угроза дальнейших нападений на Соединенные Штаты или граждан США, что привело к объявлению чрезвычайного положения в стране 23 сентября 2001 года", - заявил президент США.

Байден считает, что этот кризис продолжает представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов.

"По этой причине я решил, что необходимо продолжить чрезвычайное положение в стране", - добавил он.

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