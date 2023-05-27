Проблема небалансів в "зеленій" енергетиці не вирішується вже 8 місяців, - "Гарантований покупець"

З вересня 2022 року в Україні не затверджують формулу розрахунку небалансів щодо роботи підприємств "зеленої" енергетики, що посилює фінансові проблеми для цих підприємств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника директора з перспективних проектів ДП "Гарантований покупець" Катерину Данилкову.

"З 8 вересня ми не маємо формули (розрахунку небалансів, - ред.). Попередня оскаржена судом, а нова, навіть після 8 місяців, досі не затверджена. Це попри те, що подавались багаторазово пропозиції", - сказала Данилкова.

За її словами, через відсутність затвердженої формули розрахунку небалансів "Гарантований покупець" не отримує потрібний обсяг коштів від "Укренерго", які закладені в компанії в тарифі на передачу електроенергії.

"Той суб’єкт, який має фінансувати, не платить ні копійки. При тому, коли навіть проблем з формулою не було і частка небалансів розраховувалась, ми мали проблеми з тим, що акти під всякими приводами не підписувались", - сказала Данилкова.

Вона підкреслила, що для покращення фінансового стану зеленої енергетики треба забезпечити повноту поточних розрахунків, тобто не накопичувати нові борги, НКРЕКП затвердити формулу небалансів, а також стимулювати "Укренерго" до більш ефективного збору коштів зі сплати тарифу на передачу.

Нагадаємо, 8 вересня 2022 року Верховний суд визнав незаконною і скасував формулу НКРЕКП щодо обчислення небалансів, яка покладала відповідальність на підприємства "зеленої" енергетики за те, що ДП "Гарантований покупець" неефективно торгує електроенергією.