Проблема с дефицитом горючего решается. Будем брать в ЕС, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зленский прокомментировал проблему с дефицитом топлива на АЗС Украины. Глава государства отметил, что вопрос решится в течение одной-двух недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского.

"Мгновенных решений для восполнения дефицита нет, но чиновники обещают, что в течение недели максимум двух будет обеспечена система поставок топлива в Украину, которая сможет не допускать дефицита. Будем брать в ЕС столько топлива, сколько необходимо сейчас для наших граждан", - сказал Зеленский.