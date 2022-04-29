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Проблема с дефицитом горючего решается. Будем брать в ЕС, - Зеленский

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Киев, Пятница 29 апреля 2022 22:03
Проблема с дефицитом горючего решается. Будем брать в ЕС, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

Президент Украины Владимир Зленский прокомментировал проблему с дефицитом топлива на АЗС Украины. Глава государства отметил, что вопрос решится в течение одной-двух недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского.

"Мгновенных решений для восполнения дефицита нет, но чиновники обещают, что в течение недели максимум двух будет обеспечена система поставок топлива в Украину, которая сможет не допускать дефицита. Будем брать в ЕС столько топлива, сколько необходимо сейчас для наших граждан", - сказал Зеленский.

Ранее мы сообщали, временный дефицит топлива в Украине будет ликвидирован в течение недели. На данный момент решаются вопросы завоза законтрактованных объемов.

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