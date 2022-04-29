Проблема с дефицитом горючего решается. Будем брать в ЕС, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зленский прокомментировал проблему с дефицитом топлива на АЗС Украины. Глава государства отметил, что вопрос решится в течение одной-двух недель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского.
"Мгновенных решений для восполнения дефицита нет, но чиновники обещают, что в течение недели максимум двух будет обеспечена система поставок топлива в Украину, которая сможет не допускать дефицита. Будем брать в ЕС столько топлива, сколько необходимо сейчас для наших граждан", - сказал Зеленский.
Ранее мы сообщали, временный дефицит топлива в Украине будет ликвидирован в течение недели. На данный момент решаются вопросы завоза законтрактованных объемов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.