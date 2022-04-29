Проблема з дефіцитом пального вирішується. Будемо брати в ЄС, - Зеленський

Президент України Володимир Зленський прокоментував проблему з дефіцитом пального на АЗС України. Глава держави зазначив, що питання дефіциту вирішиться упродовж одного-двох тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Володимира Зеленського.

"Миттєвих рішень для заповнення дефіциту немає, але урядовці обіцяють, що протягом тижня максимум двох буде забезпечена система постачання пального в Україну, яка зможе не допускати дефіциту. Маємо брати у ЄС стільки пального, скільки необхідно зараз для наших громадян", - сказав Зеленський.