Из-за проблем с таможенным декларированием Украина могла потерять 1,5 млрд грн, - "Укртрансгаз"

По причине кризисной ситуации, что сложилась в начале апреля ситуация с декларированием природного газа, который хранится в украинских хранилищах в режиме "Таможенный склад", Украина могла потерять иностранных заказчиков услуг хранения газа. Эти компании только в прошлом году принесли доход отечественном Оператору газохранилищ в размере 1,5 млрд грн.

Об этом об этом заявил глава Оператора газохранилищ ("Укртраснгаз") Сергей Перелома, пишет "Интерфакс-Украина".

"Из-за разногласий в законодательстве, регулирующем работу таможенных органов и газового рынка, операции с природным газом, который хранится в режиме "Таможенный склад" (5,6 млрд куб. м на начало апреля) были заблокированы 1-5 апреля 2021. В результате диалога, инициированного Оператором газохранилищ Украины с Государственной таможенной службой Украины, Энергетической таможней Гостаможслужбы и Оператором ГТС Украины вопрос удалось урегулировать. Стороны согласовали временный алгоритм совместных действий на период до принятия законопроекта "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внедрения на рынке природного газа учета и расчетов по объему газа в единицах энергии" от 16.12.2019 № 2553", - сообщил Сергей Перелома.

В свою очередь, заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов отметил, что курс на энергетическую евроинтеграцию, который взяла Украина, требует совместных усилий всех ветвей власти.

"Спорная ситуация с таможенным декларированием газа в ПХГ могла существенно ударить по Украине как по участнику международного энергетического рынка. Притом, что прошлый год Оператор газохранилищ Украины активно укреплял свои позиции среди газовых компаний Европы, в частности, благодаря непосредственным усилиям руководства компании", - отметил Немчинов.

По словам Ольги Мамедовой, руководителя юридического департамента группы компаний ЭРУ (крупнейшего газового трейдера Украины), руководитель Оператора газохранилищ принял на себя основной удар по урегулированию возникшего кризиса.

"Он нашел алгоритм действий, который позволяет временно решить ситуацию, и привлек в этот процесс таможенные органы, Оператора ГТС и другие заинтересованные стороны", - добавила Ольга Мамедова.

По словам Переломы, до принятия законопроекта №2553, который позволит перейти на учет газа в единицах энергии, найденный и согласованный алгоритм является максимально комфортным для заказчиков, но при этом заставляет "Укртрансгаз" фактически вести двойной учет газа - в единицах объема и энергии.

"Замечу, что данный протокол будет действовать до момента принятия закона о переходе на энергетические единицы. Надеюсь, что наш парламент закончит этот законотворческий процесс и проголосует за законопроект №2553", - резюмировал Перелома.