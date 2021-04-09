Через проблеми з митним декларуванням Україна могла втратити 1,5 млрд грн, - "Укртрансгаз"

Через кризову ситуацію, що склалася на початку квітня ситуація з декларуванням природного газу, який зберігається в українських сховищах в режимі "Митний склад", Україна могла втратити іноземних замовників послуг із зберігання газу. Ці компанії тільки торік принесли дохід вітчизняному Оператору газосховищ у розмірі 1,5 млрд грн.

"Через розбіжності в законодавстві, що регулює роботу митних органів і газового ринку, операції з природним газом, який зберігається в режимі "Митний склад" (5,6 млрд куб. м на початок квітня) були заблоковані 1-5 квітня 2021. В результаті діалогу, ініційованого Оператором газосховищ України з Державною митною службою України, Енергетичною митницею Держмитслужби та Оператором ГТС України питання вдалося врегулювати. Сторони погодили тимчасовий алгоритм спільних дій на період до прийняття законопроекту "Про внесення змін у деякі закони України щодо впровадження на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії" від 16.12.2019 № 2553", - повідомив Сергій Перелома.

Своєю чергою, заступник міністра енергетики України Максим Немчинов зазначив, що курс на енергетичну євроінтеграцію, який взяла Україна, вимагає спільних зусиль всіх гілок влади.

"Спірна ситуація з митним декларуванням газу в ПСГ могла суттєво вдарити по Україні як по учаснику міжнародного енергетичного ринку. Притому, що минулий рік Оператор газосховищ України активно зміцнював свої позиції серед газових компаній Європи, зокрема, завдяки безпосереднім зусиллям керівництва компанії", - зазначив Немчинов.

За словами Ольги Мамедової, керівника юридичного департаменту групи компаній ЕРУ (найбільшого газового трейдера України), керівник Оператора газосховищ взяв на себе основний удар з врегулювання кризи, що виникла.

"Він знайшов алгоритм дій, який дозволяє тимчасово вирішити ситуацію, і залучив в цей процес митні органи, Оператора ГТС та інші зацікавлені сторони", - додала Ольга Мамедова.

За словами Переломи, до прийняття законопроекту №2553, який дозволить перейти на облік газу в одиницях енергії, знайдений і узгоджений алгоритм є максимально комфортним для замовників, але при цьому змушує "Укртрансгаз" фактично вести подвійний облік газу - в одиницях об'єму і енергії.

"Зауважу, що даний протокол буде діяти до моменту прийняття закону про перехід на енергетичні одиниці. Сподіваюся, що наш парламент закінчить цей законотворчий процес і проголосує за законопроект №2553", - резюмував Перелому.