ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Проблем с кислородом для больниц у Украины нет, - Данилов

Автор: Игорь Литвиненко

У Украины нет проблем с кислородом для больниц, который необходим для оказания помощи пациентам с коронавирусом. При этом существует определенные вопросы с логистикой и техническим обеспечением.

Самые читаемые новости

Об этом в интервью "Фокусу" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

По его словам, в Украине есть почти 20 сертифицированных производств кислорода.

"Проблемы с кислородом в стране нет. Есть вопросы логистики, технического обеспечения. Но они решаются. Я не могу сказать, что все сидят и чего-то ждут. Да, возникают нестандартные ситуации - бывают случаи, которые вызывают резонанс, но это не массовое явление", - сказал Данилов.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что проблемы с обеспечением кислородом больничных коек наблюдаются в Киеве, Харьковской и Черкасской областях.

Отметим, до конца ноября в Министерстве здравоохранения планировали обеспечить кислородом около 60 тысяч больничных кроватей.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на 27 ноября в стране введено почти 56 тысяч кроватей для COVID-19.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины больницаКоронавирус