UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Пробки в Киеве: на каких улицах затруднено движение

Автор: Анастасия Рокитна

На улицах Киева образовались значительные пробки. Движение транспорта затруднено на правом берегу города.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на карту Google Maps.

Правый берег

Пробки образовались на проспекте Победы, улице Вадима Гетьмана, улице Дегтяревская, проспекте Валерия Лобановского, Голосеевском проспекте, Набережном шоссе, улице Грушевского, улице Набережно-Рыбальская.

Движение транспорта затруднено возле станций метро "Политехнический университет", "Университет", "Майдан Незалежности", "Крещатик", "Оболонь", "Почайна", "Дарница", "Осокорки".

Пробки образовались на Северном мосту.

Левый берег

Движение транспорта затруднено на проспекте Романа Шухевича, улице Миропольская, Бровасском шоссе, Дарницком шоссе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев