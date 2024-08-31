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Проба Манту: коли її призначають дітям і що означає позитивний результат

Фото: коли потрібно робити пробу Манту (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Проба Манту не є щепленням. Дану процедуру не потрібно робити всім дітям, тим більше щороку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НСЗУ.

Як зазначають у відомстві, пробу Манту лікар може призначити дитині індивідуально, після обстеження та опитування. Сімейний лікар чи педіатр має обовʼязково пояснити батькам, чим обумовлена необхідність цього діагностичного тесту.  Зазвичай пробу Манту призначають дітям із груп ризику захворіти на туберкульоз. 

Пробу Манту проводять перед щепленням вакциною БЦЖ дітям, які:

  • з певних причин не були вакциновані БЦЖ у пологовому будинку;
  • мають вік від 2-х місяців.

Новонародженим та малюкам щеплення проти туберкульозу проводиться без попередньої проби Манту.

У НСЗУ наголошують, що не варто лякатися, якщо реакція Манту виявилася позитивною. Це не є стовідсотковим доказом наявності туберкульозу. Педіатр чи сімейний лікар проконсультує стосовно отриманих результатів та за необхідності направить до фтизіатра.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що у МОЗ розвіяли міф про те, що щеплення необхідне лише дітям.

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