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Призывали к насилию: Facebook удалил группу сторонников Трампа

Вашингтон, Пятница 06 ноября 2020 08:45
Призывали к насилию: Facebook удалил группу сторонников Трампа
Фото: Facebook (facebook.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Социальная сеть Facebook заблокировала группу "Stop the Steal" ("Остановить воровство"). В ней сторонники кандидата Дональда Трампа призывали к насилию и распространяли безосновательные заявления действующего президента о фальсификации выборов командой Джо Байдена.

Об этом сообщает АР.

На момент, когда группу заблокировали, в ней было больше 350 тысяч участников.

"В соответствии с исключительными мерами, которые мы принимаем в этот период повышенной напряженности, мы удалили группу" Stop the Steal ", в которой координировали действия по делегитимизации выборного процесса. Мы также видели тревожные призывы к насилию со стороны членов группы", - говорится в заявлении Facebook.

Отметим, Трамп безосновательно обвинил своих политических соперников в попытке украсть результаты президентских выборов. Он также обвинил "большие СМИ, большие деньги и большие технологии" в том, что они выступают против него и за демократов.

В настоящее время остаются неопределенными победители в 6 штатах - Аризона, Невада, Джорджия, Северная Каролина, Пенсильвания и Аляска.

Отметим, что явка на всеобщих выборах в Соединенных Штатах оказалась самой высокой за 120 лет.

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