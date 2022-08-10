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Призывал Путина захватить Херсон. Перед судом предстанет еще один сторонник "русского мира"

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Черновицкая область, Среда 10 августа 2022 18:45
Призывал Путина захватить Херсон. Перед судом предстанет еще один сторонник "русского мира" Фото: мужчина, который в соцсетях призвал Путина захватить Херсон, предстанет перед судом (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Житель Черновицкой области призывал главу Кремля захватить Херсон и Новую Каховку. Теперь стороннику "русского мира" придется предстать перед судом.

Об этом сообщает РБК-Украина из ссылки пресс-службу Черновицкой областной прокуратуры.

По данным следствия, житель Буковины распространял в социальной сети Facebook антиукраинские призывы. Он предлагал создать так называемую "Буковинскую народную республику" и отделить ее от Украины.

Также мужчина публично обращался к Владимиру Путину с призывами к оккупации Новой Каховки и Херсона.

Против него открыли уголовное дело по нескольким статьям УК Украины. Обвинительный акт правоохранители уже передали в суд.

Напомним, СБУ объявила в международный розыск экс-депутата от "Партии регионов" Игоря Маркова из-за поддержки России.

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Херсон Черновицкая область Уголовное дело
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