Призывал оккупантов ударить ракетами. В Одессе задержали сторонника "русского мира"

Правоохранители разоблачили сторонника "русского мира" в Одессе, который призвал оккупантов ударить по городу ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию .

Мужчина в мессенджерах, в частности в российских чатах, просил нанести ракетный удар по Одессе, как недавно в Виннице. Полицейские задержали одессита по месту его жительства, а также обыскали его дом. Правоохранители изъяли компьютер и мобильный телефон.

По данному факту открыли уголовное дело (коллаборационная деятельность), а изъятую технику отправили на экспертизу. Сейчас полиция проверяет, помогал ли мужчина врагу.