Призывал крымчан в армию РФ: "военному комиссару" сообщили подозрение

Как сообщается, так называемом "военному комиссару Республики Крым" сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны, которые заключаются в принуждении лиц служить в вооруженных силах государства - оккупанта).

Следствие установило, что гражданин РФ в апреле 2017 года был назначен на должность "военного комиссара Республики Крым". Занимая этот пост, подозреваемый осуществлял принудительный призыв гражданского населения временно оккупированного полуострова на срочную военную службу в Вооруженные силы РФ.

В прокуратуре отметили, что на сегодняшний день сообщено о подозрениях 8 "военным комиссарам" разных районов оккупированного Крыма, которые, начиная с 2015 года, непосредственно организуют и проводят на полуострове указанные незаконные призывные кампании.

"В результате таких "мероприятий" более 30 000 крымчан было призвано на службу в армию государства-оккупанта", - отметил заместитель главы прокуратуры Крыма Нариман Сулейманов.