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Призывал крымчан в армию РФ: "военному комиссару" сообщили подозрение

Автор: Дмитрий Кузнецов

Прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополь сообщила о подозрении "военному комиссару", который призвал жителей оккупированного полуострова в российскую армию. Гражданин РФ обвиняется в нарушении законов и обычаев войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Крыма.

Как сообщается, так называемом "военному комиссару Республики Крым" сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны, которые заключаются в принуждении лиц служить в вооруженных силах государства - оккупанта).

Следствие установило, что гражданин РФ в апреле 2017 года был назначен на должность "военного комиссара Республики Крым". Занимая этот пост, подозреваемый осуществлял принудительный призыв гражданского населения временно оккупированного полуострова на срочную военную службу в Вооруженные силы РФ.

В прокуратуре отметили, что на сегодняшний день сообщено о подозрениях 8 "военным комиссарам" разных районов оккупированного Крыма, которые, начиная с 2015 года, непосредственно организуют и проводят на полуострове указанные незаконные призывные кампании.

"В результате таких "мероприятий" более 30 000 крымчан было призвано на службу в армию государства-оккупанта", - отметил заместитель главы прокуратуры Крыма Нариман Сулейманов.

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