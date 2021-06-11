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Призывала к введению войск РФ через соцсети: СБУ разоблачила пропагандистку

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Киевская область, Пятница 11 июня 2021 15:25
Призывала к введению войск РФ через соцсети: СБУ разоблачила пропагандистку Фото: СБУ прекратила распространение антиукраинской пропаганды (ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Служба безопасности Украины (СБУ) прекратила преступную деятельность антиукраинской пропагандистки. Злоумышленница, используя социальные сети, призывала к введению войск РФ на территорию Украины.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что агитаторша, жительница Киевской области, администрировала в одной из популярных социальных сетей антиукраинские ресурсы, на которых оправдывала и "легитимизировала" оккупацию Крыма и российскую агрессию на востоке Украины.

Злоумышленница также размещала на международных онлайн-платформах общественных инициатив петиции с призывами к президенту РФ ввести на территорию Украины войска и присоединить юго-восток Украины к России.

Затем, используя интернет-сообщества, агитаторша организовывала продвижение и сбор подписей на фейковые петиции.

Кроме того, женщина систематически распространяла материалы о деятельности боевиков "ДНР".

По информации СБУ, злоумышленница планировала проведение активной провокационной кампании в сети Интернет накануне совместных военных учений Украины и НАТО.

В ходе проведения обысков по месту жительства фигурантки было изъято мобильные устройства и компьютерную технику, которая содержит доказательства ее преступной деятельности.

Сейчас фигурантке сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) УК. Продолжаются следственные действия.

Ранее РБК-Украина писало, что СБУ пресекла деятельность разветвленной сети агитаторов. Они через интернет распространяли информацию, которая дестабилизировала ситуацию в Украине накануне майских праздников.

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