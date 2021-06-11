Закликала до введення військ РФ через соцмережі: СБУ викрила пропагандистку

Служба безпеки України (СБУ) припинила злочинну діяльність антиукраїнської пропагандистки. Зловмисниця, використовуючи соціальні мережі, закликала до введення військ РФ на територію України.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Встановлено, що агітаторка, мешканка Київської області, адмініструвала в одній із популярних соціальних мереж антиукраїнські ресурси, на яких виправдовувала і "легітимізувала" окупацію Криму та російську агресію на сході України.

Зловмисниця також розміщувала на міжнародних онлайн-платформах громадських ініціатив петиції із закликами до президента РФ ввести на територію України війська і приєднати південний схід України до Росії.

Потім, використовуючи інтернет-спільноти, агітаторка організовувала просування та збір підписів за фейкові петиції.

Крім того, жінка систематично поширювала матеріали про діяльність бойовиків "ДНР".

За інформацією СБУ, зловмисниця планувала проведення активної провокаційної кампанії у мережі Інтернет напередодні спільних військових навчань України та НАТО.

У ході проведення обшуків за місцем проживання фігурантки було вилучено мобільні пристрої та комп’ютерну техніку, яка містить докази її злочинної діяльності.

Наразі фігурантці повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) ККУ. Тривають слідчі дії.