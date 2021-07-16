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Признайте ответственность: ЕС обратился к России перед годовщиной катастрофы MH17

Автор: Дмитрий Левицкий

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сделал заявление от имени стран Евросоюза по седьмой годовщины катастрофы рейса MH17 над Донбассом. Боррель призвал Россию признать свою ответственность за эту трагедию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Евросовета.

Как отметил Боррель, Евросоюз все еще испытывает глубокое сочувствие ко всем, кто потерял своих близких и готов поддерживать усилия для установления истины и обеспечения справедливости для 298 жертв катастрофы рейса

Напомним, суд по делу MH-17 возобновит свои слушания в начале сентября 2021 года.

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ЕвросоюзРоссийская ФедерацияMH17