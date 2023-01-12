ua ru
Чт, 12 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Призначено нового начальника поліції в Черкаській області

Новость на русском →
Четвер 12 січня 2023 21:03
Призначено нового начальника поліції в Черкаській області Фото: начальник поліції на Черкащині В'ячеслав Гурін (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Голова Національної поліції Ігор Клименко призначив нового начальника поліції у Черкаській області. Ним став полковник поліції В'ячеслав Гурін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення МВС у Facebook.

Нового керівника поліції на Черкащині вже представили співробітникам.

До призначення Гурін працював начальником управління Головного слідчого управління НПУ. В органах внутрішніх справ В'ячеслав Гурін з 1996 року має багатий досвід роботи у слідчих та оперативних підрозділах.

Фото: (facebook.com/mvs.gov.ua)

Нагадаємо, раніше було призначено керівника Закарпатської обласної прокуратури. Ним став Анатолій Ковальчук.

Крім того, було призначено нового керівника Київської обласної прокуратури, яким став Максим Крим.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
полиция Черкасская область
NEWS
Президент Фінляндії підтримав передачу Україні танків Leopard, але з умовою
Президент Фінляндії підтримав передачу Україні танків Leopard, але з умовою
DAILY
Битва за Соледар. Що відбувається у боях під Бахмутом і як змінюється фронт на Донбасі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Битва за Соледар. Що відбувається у боях під Бахмутом і як змінюється фронт на Донбасі