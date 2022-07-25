Прижало бетонной плитой. Во Львовской области спасатели достали мужчину из трехметровой ямы

Во Львовской области мужчина провалился в яму во время земляных работ, его прижало бетонной плитой. Для помощи вызвали спасателей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
По информации спасателей, сегодня днем поступило сообщение, что в селе Грабовец мужчина провалился в яму и получил травмы.
"Как выяснилось на месте происшествия, мужчина проводил земляные работы во время чего произошел оползень, где его зажало бетонной плитой", - рассказали в ГСЧС.
Спасатели при помощи веревок и носилок вытащили пострадавшего из ямы и передали его работникам скорой помощи.
Напомним, ранее стало известно, что в Трускавце Львовской области два человека упали в яму, глубина которой составляет около 4 метров. Сами они выбраться не смогли, поэтому пришлось вызывать спасателей.
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