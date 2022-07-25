UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Прижало бетонной плитой. Во Львовской области спасатели достали мужчину из трехметровой ямы

Фото: во Львовской области мужчина провалился в трехметровую яму (t.me/dsns_telegram)
Автор: Иван Носальский

Во Львовской области мужчина провалился в яму во время земляных работ, его прижало бетонной плитой. Для помощи вызвали спасателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

По информации спасателей, сегодня днем поступило сообщение, что в селе Грабовец мужчина провалился в яму и получил травмы.

"Как выяснилось на месте происшествия, мужчина проводил земляные работы во время чего произошел оползень, где его зажало бетонной плитой", - рассказали в ГСЧС.

Спасатели при помощи веревок и носилок вытащили пострадавшего из ямы и передали его работникам скорой помощи.

Напомним, ранее стало известно, что в Трускавце Львовской области два человека упали в яму, глубина которой составляет около 4 метров. Сами они выбраться не смогли, поэтому пришлось вызывать спасателей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львовская областьГСЧС