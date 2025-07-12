Прийшла зі зброєю та "терміновим повідомленням": біля резиденції Трампа затримали жінку

Керолайн Шоу під'їхала на автомобілі до резиденції, підійшла до воріт і сказала охороні, що їй потрібно терміново поговорити з Трампом. Також вона попередила, що в її автомобілі є зброя.

Зрештою, жінку затримали і провели огляд її машини. У цей момент президент США був у Вашингтоні.

Зазначено, що водійські права підозрюваної були недійсні з 23 квітня через неоплачені штрафи за порушення правил дорожнього руху. Також 2021 року закінчився термін реєстрації її автомобіля.

8 липня суд заборонив жінці наближатися до Трампа, його резиденції або будь-якої іншої його власності. Також їй заборонять володіти зброєю протягом щонайменше одного року. У суді жінка заявила про свою невинуватість.