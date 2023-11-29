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Приїхали на виклик. Медики потрапили під повторний удар окупантів у передмісті Херсона

Середа 29 листопада 2023 19:47
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Приїхали на виклик. Медики потрапили під повторний удар окупантів у передмісті Херсона Ілюстративне фото: медики потрапили під повторний удар окупантів у передмісті Херсона (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти обстріляли українських медиків у селищі Кіндійка Херсонської області. Фельдшер отримала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську обласну військову адміністрацію в Telegram.

За інформацією відомства, бригада медиків їхала на виклик до Кіндійки, де росіяни сьогодні, 29 листопада, вбили чоловіка похилого віку.

У момент, коли швидка прибула на місце, ворог знову обстріляв населений пункт.

"53-річна фельдшерка отримала контузію та вибухову травму. Її доставили до лікарні", - уточнили в ОВА.

Обстріл передмістя Херсона

Нагадаємо, окупанти регулярно обстрілюють Херсон. Для цього вони, зокрема, використовують артилерію та керовані авіабомби. Таке озброєння для ударів можуть використовувати, оскільки все ще контролюють лівобережну частину регіону.

Сьогодні, 29 листопада, стало відомо про обстріл передмістя обласного центру, внаслідок чого загинув 68-річний чоловік. Він був у дворі власного будинку під час атаки.

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