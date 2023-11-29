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Приехали на вызов. Медики попали под повторный удар оккупантов в пригороде Херсона

Среда 29 ноября 2023 19:47
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Приехали на вызов. Медики попали под повторный удар оккупантов в пригороде Херсона Иллюстративное фото: медики попали под повторный удар оккупантов в пригороде Херсона (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты обстреляли украинских медиков в поселке Киндийка Херсонской области. Фельдшер получила ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную военную администрацию в Telegram.

По информации ведомства, бригада медиков ехала на вызов в Киндийку, где россияне сегодня, 29 ноября, убили пожилого мужчину.

В момент, когда "скорая" прибыла на место, враг снова обстрелял населенный пункт.

"53-летняя фельдшерка получила контузию и взрывную травму. Ее доставили в больницу", - уточнили в ОВА.

Обстрел пригорода Херсона

Напомним, оккупанты регулярно обстреливают Херсон. Для этого они, в частности, используют артиллерию и управляемые авиабомбы. Такое вооружение для ударов они могут использовать, поскольку все еще контролируют левобережную часть региона.

Сегодня, 29 ноября, стало известно об обстреле пригорода областного центра, в результате чего погиб 68-летний мужчина. Он находился в дворе собственного дома во время атаки.

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