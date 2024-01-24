Прийдуть циклон та атмосферні фронти. Якою буде погода в Україні завтра

Завтра в Україні майже всюди будуть дощ та мокрий сніг, неприємностей додасть і рвучкий вітер. Правда, найближчими днями знову прийдуть морози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook .

"У четвер Україна отримає солідну порцію вологого повітря та опадів від атмосфери. А точніше, від північного циклону та його атмосферних фронтів. Практично повсюди завтра пройдуть мокрий сніг та дощ", - розповіла вона.

За словами синоптика, посилить відчуття некомфортної погоди поривчастий західний та південно-західний вітер, "подекуди може рвонути до 15-18 метрів за секунду".

"Температура повітря - єдина, яка не комизитиметься. Що вночі, що вдень крутитиметься в усіх областях близько нуля. Хіба що винятки: традиційно тепліше буде вдень на півдні, до +2...+7 градусів, а найближчої ночі ще поморозить у східних областях, -3...-6 градусів", - додала Діденко.

Погода в Києві

У Києві 25 січня очікується дощ та мокрий сніг, погіршення видимості на дорогах, рвучкий західний вітер, вночі близько нуля, завтра вдень +1...+3 градуси.

Коли прийде похолодання та потепління?

Найближчими днями в Україні переважно тепло та з опадами, з 28 січня очікується похолодання, а з 2 лютого знову потепління.

У лютому 2024 в Україні, як і в грудні 2023 року, переважатиме температура вище нуля. Але дані світових прогностичних центрів свідчать, що погода у лютому може бути дуже нестійкою через циклони.